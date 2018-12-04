Аршавин назвал переход в «Арсенал» рекламой российского футбола

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Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин рассказал о переезде в Англию, передает «Матч ТВ».

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. За это время он провел 105 матчей и забил 23 мяча.

«После перехода в «Арсенал» меня узнал весь мир, это была реклама российскому футболу. После перехода в чемпионат Англии я почувствовал изменение скорости мышления, там все быстрее и очень много физических контактов. Работа под руководством Арсена Венгера? Он всегда был очень спокоен и давал только конструктивные замечания», — заявил Аршавин.

Ранее Аршавин вспомнил покер в матче против «Ливерпуля».