В Кремле ответили на вопрос о наказании Кокорина и Мамаева

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о наказании для нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, передает ТАСС.

Он отметил, что решение должен выносить только суд, однако он считает, что решение должно быть принято по всей строгости закона.

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«Я тоже так считаю. А еще больше, наверняка, так считают те люди, которых они избили.

Совершенно не важно, кто они — талантливые футболисты или бесталанные футболисты, здесь речь идет о преступлении. Было ли это преступление или нет, какое должно последовать наказание, может решить только суд», — заключил пресс-секретарь президента России.

Ранее жена Мамаева обвинила футболиста в измене.