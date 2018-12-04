Кононов назвал самое главное в «Спартаке»

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Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о том, что для него главное в команде, передает «Советский спорт».

Он поделился, какую работу проводит с игроками.

«Для меня сейчас самое главное — это фундамент. А он строится на единстве всего клуба, включая игроков, тренерский штаб и болельщиков. Победы начинаются в раздевалке, на базе, когда игроки общаются и говорят друг другу правду в глаза. Вот этот процесс за столь короткий промежуток времени для меня был основным.

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Много ли сейчас провожу индивидуальных бесед с футболистами? Много и стараюсь каждый день общаться с большой группой игроков. Для меня это очень важно. Общаюсь в том числе и с тренерским штабом, что бы каждый индивидуально узнавал больше по игрокам», — сказал Кононов в программе «Футбол России».

Ранее сообщалось, что «Спартак» не собирается проводить серьезные изменения в трансферное окно.