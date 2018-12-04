«Спартак» не собирается проводить серьезные изменения в трансферное окно

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Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о планах в зимнее трансферное окно, передает «Советский спорт».

По его словам, команда может осуществить один или два трансфера.

«Я не думаю, что будут серьезные изменения. Один-два трансфера могут быть, но на данный момент у нас достаточно игроков, которые могут провести сезон на высоком уровне. Мне просто нужно хорошо поработать с ребятами на сборах.

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Возможно, что команду покинут Педро Роша и Ташаев? Буду рассматривать, слежу за работой всех игроков на тренировках. Роша недавно был травмирован, только десять дней работает полноценно. Ташаев хорошо тренируется, и я обязательно дам ему шанс. То, что он мало играл психологически давит на него, у него все еще идет процесс адаптации к «Спартаку», — сказал Кононов в программе «Футбол России».

Ранее тренер «Спартака» назвал основного голкипера команды.