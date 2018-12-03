Аршавин поддержал Глушакова в связи с критикой фанатов «Спартака»
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал критику болельщиков в адрес полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова, передает «Советский спорт».
Футболист заявил в эфире передачи «Тотальный футбол», что понимает хавбека красно-белых.
«Для меня не было проблемой играть в гостях, когда поддерживают соперника. Но когда свои болельщики освистывают тебя, это отвлекает. Когда хочешь играть в футбол и ждешь такой обструкции, это сложно, и только Глушаков знает, как это сложно», — отметил Аршавин.
В середине сентября 2018 года Глушаков и защитник Андрей Ещенко конфликтовали с бывшим наставником Массимо Каррерой, из-за чего были переведены в дублирующий состав. Временный исполняющий обязанности главного тренера Руаль Рианчо вернул футболистов на их позиции.
Ранее вратарь «Спартака» Артем Ребров высказался относительно своей травмы головы, которую он получил в матче против «Локомотива» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).