Аршавин поддержал Глушакова в связи с критикой фанатов «Спартака»

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Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал критику болельщиков в адрес полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова, передает «Советский спорт».

Футболист заявил в эфире передачи «Тотальный футбол», что понимает хавбека красно-белых.

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«Для меня не было проблемой играть в гостях, когда поддерживают соперника. Но когда свои болельщики освистывают тебя, это отвлекает. Когда хочешь играть в футбол и ждешь такой обструкции, это сложно, и только Глушаков знает, как это сложно», — отметил Аршавин.

В середине сентября 2018 года Глушаков и защитник Андрей Ещенко конфликтовали с бывшим наставником Массимо Каррерой, из-за чего были переведены в дублирующий состав. Временный исполняющий обязанности главного тренера Руаль Рианчо вернул футболистов на их позиции.

Ранее вратарь «Спартака» Артем Ребров высказался относительно своей травмы головы, которую он получил в матче против «Локомотива» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).