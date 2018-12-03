УЕФА запретил проводить матчи в местах с введенным военным положением

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Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение относительно проведения матчей в местах, где введено военное положение, передает «Советский спорт».

По информации на официальном сайте организации, коллегиальный орган запретил устраивать встречи в опасных для жизни местах, а также в городах, куда можно добраться только через регион, где введено военное положение.

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Связано это с тем, что рабочей группе УЕФА по чрезвычайным ситуациям пришлось перенести матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между украинской «Ворсклой» и английским «Арсеналом» в связи с тем, что в определенных регионах Украины введено военное положение, а также игру между донецким «Шахтером» и французским «Лионом», куда именно пока неизвестно.

Ранее сборная Португалии по мини-футболу отказалась ехать в Запорожье на товарищеские матчи с национальной командой Украины.