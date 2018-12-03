Гендиректор «Балтики» покинул пост и трогательно попрощался с клубом

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Генеральный директор калининградской «Балтики», выступающей в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Тимур Лепсая покинул свой пост, сообщает «Советский спорт».

Об уходе сообщил сам глава команды в фейсбуке.

«Дорогие друзья, с грустью сообщаю, что покидаю футбольный клуб «Балтика». Почти два года моей жизнью была жизнь бело-синих, все остальное стояло на втором плане. Позади очень сложные сезоны, проделан огромный объем работы — мы приходили в клуб, который находился на самом дне, без перспектив, без спонсоров, с минимальным количеством болельщиков на трибунах», — поделился эмоциями гендиректор.

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Он перечислил удачные моменты, которые переживал вместе с клубом.

«За это время было пережито много прекрасных моментов — финальный свисток матча в Ярославле в 2017-м, бессонные ночи перед тестовыми матчами, открытие нового стадиона, 35 тысяч зрителей на матче с «Тюменью», игра с «Локомотивом» в этом году, все это я буду помнить всю оставшуюся жизнь», — подчеркнул Лепсая.

Глава «Балтики» трогательно попрощался с командой.

«Конечно, были допущены и ошибки, но я всегда руководствовался интересами клуба, был абсолютно честен и открыт к общению. Простите, если в чем-то разочаровал и огромное спасибо тем кто поддерживал. «Балтика» и Калининград останутся в моем сердце, от всей души буду болеть и искренне желать всяческих успехов клубу и поводов для гордости болельщикам!», — заключил гендиректор.

Напомним, что «Балтика» имела долги перед футболистами. Первую заработную плату за прошедшие месяцы игроки получили лишь 19 ноября.

Ранее сообщалось, что Калининградская область выделила клубу 167 млн рублей.