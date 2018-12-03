Итоги голосования «Золотого мяча» слили в интернет до начала церемонии

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Стали известны преждевременные результаты престижной футбольной премии «Золотой мяч», сообщает «Советский спорт».

Неизвестные опубликовали итоги голосования за несколько часов до начала церемонии.

Когда информация только появилась, пользователи социальных сетей подумали, что они неверные. Но журнал France Football, отвечающий за вручение награды, начал оглашать итоги голосования, которые совпали со слитыми материалами.

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Обладателем «Золотой мяча» стал полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич, в активе которого 753 очка. В тройке также числятся форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду с 476 очками и нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн (414).

Далее идут: Мбаппе (347), Месси (280), Салах (188), Варан (121), Азар (119), Де Брейне (29), Кейн (25), Канте (24), Неймар (19), Суарес (17), Куртуа (12), Погба (9), Агуэро (7), Бэйл и Бензема — по 6, Фирмирно, Ракитич и Рамос — по 4, Кавани, Мане и Марсело — по 3, Алиссон, Манджукич и Облак — по 2, Годин — 1, Иско и Льорис — по 0.

Ранее главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде выразил удивление тем, что нападающий каталонской команды Лионель Месси не вошел в тройку претендентов на «Золотой мяч».