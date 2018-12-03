FINA утвердила ноябрьские мировые рекорды российских пловцов

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Международная федерация плавания (FINA) утвердила мировой рекорд россиянина Владимира Морозова на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы Всероссийской федерации плавания (ВФП), спортсмен победил на дистанции 100 метров комплексным плаванием с результатом в 50,26 секунд. Таким образом, пловец одержал победу в общем зачете Кубка мира нынешнего сезона.

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Соревнование проходило в Токио 9 ноября.

FINA ратифицировала три юношеских мировых рекорда с чемпионата России по плаванию на короткой воде в Казани, которые установил Климент Колесников. Он победил в полуфинальном заплыве на дистанции 100 метров комплексным плаванием (51,78 сек), в финале на этой дистанции (51,35 сек) и в 50 метрах на спине (22,82 сек).

Ранее сборная России по прыжкам в воду завоевала семь медалей на этапе серии Гран-при в Сингапуре.