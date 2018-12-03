FINA утвердила ноябрьские мировые рекорды российских пловцов
Международная федерация плавания (FINA) утвердила мировой рекорд россиянина Владимира Морозова на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы Всероссийской федерации плавания (ВФП), спортсмен победил на дистанции 100 метров комплексным плаванием с результатом в 50,26 секунд. Таким образом, пловец одержал победу в общем зачете Кубка мира нынешнего сезона.
Соревнование проходило в Токио 9 ноября.
FINA ратифицировала три юношеских мировых рекорда с чемпионата России по плаванию на короткой воде в Казани, которые установил Климент Колесников. Он победил в полуфинальном заплыве на дистанции 100 метров комплексным плаванием (51,78 сек), в финале на этой дистанции (51,35 сек) и в 50 метрах на спине (22,82 сек).
Ранее сборная России по прыжкам в воду завоевала семь медалей на этапе серии Гран-при в Сингапуре.