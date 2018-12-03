В Думе прокомментировали итоги жеребьевки квалификации Евро-2020
Заместитель председателя комитета Государственной думы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев назвал сборные Бельгии и России фаворитами отборочной группы I квалификации чемпионата Европы — 2020, сообщает Национальная служба новостей.
Помимо Бельгии и России в группу попали сборные Шотландии, Казахстана, Кипра и Сан-Марино.
«Задача выйти из группы так и так решается. Надо хорошо подготовиться к отборочным играм. В группе есть фавориты. Безусловно, это Бельгия и Россия, которые и разыграют путёвку выхода в чемпионат Европы. В нашей подгруппе Бельгия, которая, согласно рейтингу, является лучшей командой мирового футбола, Шотландия, которая представляет британский футбол, Казахстан, который прогрессирует, Кипр и Сан-Марино — конечно, послабее команды. Со всеми надо играть, любого соперника, даже самого слабого, уважать. Важно не переоценить свои возможности. В целом, группа нормальная», — подытожил Газзаев.
Отборочный турнир Евро-2020 стартует в марте 2019 года.
Ранее вице-президент РФС оценил шансы сборной России на выход в финальный этап Евро.