В «Локомотиве» высказались о проявлении расизма к Гилерме в матче со «Спартаком»
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о проявлениях расизма в матче 16-го тура чемпионата России против «Спартака».
Во время встречи фанаты красно-белых выкрикивали скандирования расистского характера в адрес вратаря «железнодорожников» и сборной России Гилерме.
«Пусть этим занимаются соответствующие службы, которые должны жестко с этим разобраться. Если это действительно так, то мне это странно слышать, поскольку мы играем в футбол, а не во что-то другое. Людям, которым эти занимаются, не на футбол надо ходить, а в другое место», — цитирует Мещерякова ТАСС.
Встреча между «Спартаком» и «Локомотивом», которая прошла на арене «Открытие», завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.