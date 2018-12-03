В «Локомотиве» высказались о проявлении расизма к Гилерме в матче со «Спартаком»

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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о проявлениях расизма в матче 16-го тура чемпионата России против «Спартака».

Во время встречи фанаты красно-белых выкрикивали скандирования расистского характера в адрес вратаря «железнодорожников» и сборной России Гилерме.

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«Пусть этим занимаются соответствующие службы, которые должны жестко с этим разобраться. Если это действительно так, то мне это странно слышать, поскольку мы играем в футбол, а не во что-то другое. Людям, которым эти занимаются, не на футбол надо ходить, а в другое место», — цитирует Мещерякова ТАСС.

Встреча между «Спартаком» и «Локомотивом», которая прошла на арене «Открытие», завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.