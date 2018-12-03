«ПСЖ» хочет приобрести футболиста «Зенита»

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«Пари Сен-Жермен» заинтересован в приобретении полузащитника петербургского «Зенита» Леандро Паредеса, сообщает «Советский спорт».

По информации Paris United, французский клуб уже контактировал с представителями сине-бело-голубых. Отмечается, что действующий чемпион Франции готов приобрести хавбека в зимнее трансферное окно за $25 млн, однако «Зенит» хочет сохранить аргентинца до конца сезона.

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Паредес в нынешнем сезоне чемпионата России принял участие в 13 матчах, в которых забил два мяча и отдал две передачи.

Ранее сообщалось, что «Милан» хочет включить своего футболиста в сделку по Паредесу.