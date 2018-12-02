Стивенсон введен в искусственную кому после нокаута от Гвоздика

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Канадский боксер Адонис Стивенсон введен в искусственную кому после поединка с украинцем Александром Гвоздиком за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелой весовой категории, сообщает «Советский спорт».

По информации Journal de Montreal, искусственно индуцированное состояние понадобилось спортсмену из-за риска кровоизлияния в мозг.

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Бой прошел в Квебеке и завершился победой украинца чистым нокаутом в 11-м раунде, после чего канадец был отправлен в реанимацию в тяжелом состоянии.

Врачи думают, что следующие 48 часов станут решающими для Стивенсона, передает RDS.

Ранее сообщалось, что Бивол готов провести бой с Гвоздиком.