Российский «Факел» завоевал бронзу на клубном ЧМ по волейболу
Российский «Факел» из Нового Уренгоя занял третье место на клубном чемпионате мира по волейболу, сообщает ТАСС.
Команда одержала победу над польским «Жешувом» со счетом 3:1.
Соревнования проходят в Польше.
В финале встретятся итальянские «Трентино» и «Кучине-Лубе».
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Напомним, что действующим чемпионом является казанский «Зенит».
Ранее министр спорта России Павел Колобков прокомментировал то, что Россия получила право на проведение мужского чемпионата мира по волейболу в 2022 году.