Семин поделился эмоциями после поражения «Локомотива» от «Спартака»

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал дерби со «Спартаком» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

Наставник считает, что его подопечные могли проявить себя на поле лучше.

«Думаю, была очень интересная для болельщиков игра. Так как они реагировали на определенные действия, им было интересно. Но нам… Мы разочарованы. В том, что взяли и просто как на праздник подарили «Спартаку» три очка. А действиями игроков я очень доволен, за исключением индивидуальных ошибок», — подчеркнул Семин.

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Встреча завершилась счетом 2:1 в пользу красно-белых.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее болельщица «железнодорожников» связала шарф нападающему клуба Федору Смолову прямо на стадионе.