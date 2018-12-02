Матч «Спартак» — «Локомотив» стал одним из худших по посещаемости
«Спартак» принимал «Локомотив» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионе «Открытие Арена» в Москве, сообщает «Советский спорт».
За игрой наблюдало 25 006 зрителей. Такое количество болельщиков является вторым худшим показателем посещаемости домашнего матча чемпионата России в нынешнем сезоне для красно-белых.
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Меньшее количество фанатов присутствовало только на игре с екатеринбургским «Уралом» в 13-м туре — 23 237 зрителей.
Встреча с «железнодорожниками» завершилась счетом 2:1 в пользу «Спартака».
Ранее сообщалось, что хавбек красно-белых Денис Глушаков забил впервые за 2018 год.