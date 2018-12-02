Олимпийский чемпион обращался в полицию из-за угроз из России

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Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон признался, что был вынужден обратиться в полицию в связи с полученными угрозами, передает «Советский спорт».

Олимпийский чемпион известен своей борьбой за чистоту спорта. Он также многократно критиковал Россию и бойкотировал финал Кубка мира в Тюмени, после чего в его адрес начали поступать угрозы.

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«Мне даже однажды пришлось обратиться в полицию. Не знаю, насколько все угрозы были реальны, но я был обязан как-то отреагировать. Там было написано нечто подобное: «Смерть из России идет за тобой», — сказал Самуэльссон в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

Ранее сообщалось, что Самуэльссон сознался в пропуске допинг-теста.