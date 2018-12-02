Главный тренер Бельгии оценил уровень сборной России

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Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес поделился мнением о соперниках в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года, передает «Советский спорт».

По итогам жеребьевки «красные дьяволы» попали в группу I, где сыграют с Россией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино.

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«Нам досталась достаточно ровная группа. У сборной России много уверенности. На чемпионате мира она показала, что способна обыгрывать лучшие команды, например Испанию.

Но дело не в соперниках, а в том, насколько хороши будем мы. От одной из лучших команд мира ожидают побед во всех матчах, но если мы будем так думать, у нас появятся проблемы», — приводит слова наставника бельгийцев Sporza.

Ранее сообщалось, что Александр Мостовой назвал везением группу сборной России в отборе Евро-2020.