Мутко назвал задачу сборной России в отборочном турнире Евро-2020

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Вице-премьер России Виталий Мутко поделился мнением о жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, передает «РИА Новости».

Отечественная команда попала в одну группу со сборными Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино. По словам Мутко, сборная России обязана выходить в финальную часть первенства Европы.

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«Обязаны выходить из этой группы.

Бельгийцы – третья команда мира, но все время выступать ровно очень сложно. Вы же видели, что в Лиге наций они выступили не очень удачно. На чемпионате мира они были роскошными. В этой команде собран весь цвет Европы, лучшие игроки европейских клубов. Они фаворит нашей подгруппы, надо прямо сказать. Но думаю, что особенно дома мы с ними можем играть», — сказал политик.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов считает нормальной группу сборной России в отборе к Евро-2020.