Моуринью вновь жестко раскритиковал Погба
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью вновь жестко раскритиковал полузащитника клуба Поля Погба, передает «Советский спорт».
Это произошло после 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Саутгемптона» (2:2).
По информации Daily Record, в раздевалке после игры Моуринью назвал Погба «вирусом».
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«Ты не играешь. Ты не уважаешь игроков и болельщиков. Ты убиваешь настрой на победу хороших честных людей вокруг тебя», — приводит издание слова источника в клубе.
На послематчевой пресс-конференции Моуринью не назвал имени хавбека, но указал на то, что проблемы в игре были в зоне ответственности Погба.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» пропустил со стандартов больше всех в текущем сезоне АПЛ.