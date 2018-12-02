Боксер Уайлдер намерен провести реванш с Фьюри

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Боксер Деонтей Уайлдер прокомментировал ничейный результат боя с Тайсоном Фьюри, передает «Советский спорт».

Бой продлился 12 раундов, Уайлдер дважды отправлял Фьюри в нокдаун, но судьи все равно зафиксировали ничью.

«Я думаю, что с двумя нокдаунами я определенно выиграл бой. Мы бились с сердцем. Мы — войны, но с этими двумя падениями соперника, я уверен, что выиграл бой.

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Я начал очень медленно, был нерешительным и не мог приспособиться, торопился с ударами. Это то, что обычно не происходит. Нужно было набраться терпения. Я хотел нокаутировать Фьюри, тем самым дать фанатам то, что они хотят видеть.

Гарантирую, что будет матч-реванш. Давайте дадим фанатам то, что они хотят видеть», — приводит слова Уайлдера ABC.

Ранее боксер Фьюри прокомментировал ничью в поединке с Уайлдером.