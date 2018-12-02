Экс-глава РФС назвал необдуманным переход на систему «осень — весна» в РПЛ

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Бывший глава Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает необдуманным переход на систему «осень — весна» в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Р-Спорт».

1 декабря была перенесена игра между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» из-за низкой температура, также рассматривался вариант переноса встречи между «Енисеем» и «Ахматом», но матч был сыгран.

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«Заранее понятно было, что в декабре будет минусовая температура. Если и в декабре не играть, то больше играть просто некогда. В очередной раз приходится с сожалением констатировать, что необдуманно перешли на систему «осень — весна».

Я и многие другие специалисты говорили, что надо сначала условия создать для игры в это время – построить хорошие манежи или привести в порядок поля, стадионы, как в Питере, и только потом переходить на «осень-весну». Но никто не послушался и палец о палец не ударил», — заявил Колосков.

Ранее наставник «Крыльев Советов» дал оценку переносу матча с «Оренбургом».