Украинец Гвоздик нокаутировал Стивенсона и стал чемпионом мира по версии WBC

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Украинский боксер Александр Гвоздик нокаутировал канадца Адониса Стивенсона и стал чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелой весовой категории, сообщает «Советский спорт».

Бой прошел в канадском Квебеке и завершился победой украинца чистым нокаутом в 11-м раунде.

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На счету 31-летнего Гвоздика теперь 16 побед в 16 поединках на профессиональном ринге, 13 из которых — нокаутом.

Ранее сообщалось, что Стивенсон до боя с Гвоздиком выразил готовность сразиться с Усиком.