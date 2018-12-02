Россиянин Исмагулов одержал победу в дебютном поединке в UFC

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Дамир Исмагулов в своем дебютном поединке под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) одержал победу над австралийцем Алексом Горджесом, сообщает «Советский спорт».

Бой прошел на турнире UFC Fight Night 142 и завершился победой 27-летнего россиянина единогласным решением судей.

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«Спасибо UFC за возможность выступать в лучшей лиге мира. Я настроен серьезно и жду следующего соперника», — сказал Исмагулов после победы.

Ранее сообщалось, что UFC может провести мини-турнир с Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.