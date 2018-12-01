Боксер Стивенсон выразил готовность сразиться с Усиком

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Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Адонис Стивенсон ответил на вопрос о возможном бое с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком, передает «Советский спорт».

Канадец отметил, что такой поединок может состояться при условии хорошего гонорара.

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«Бой с Усиком? Это будет зависеть от денег. Если мне предложат хорошие деньги, то я побью и его. В скором времени мы обсудим с промоутером возможные бои», — рассказал боксер в интервью Boxcaster Boxing.

Напомним, в ночь с 1 на 2 декабря состоится встреча на ринге Стивенсона и украинца Александра Гвоздика в канадском Квебеке.

Ранее бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалев пожелал Гвоздику «бить больно» в поединке с канадцем.