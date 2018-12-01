Фигуристы Евдокимова и Базин заняли первое место на турнире в Стамбуле

Российские фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин заняли первое место в танцах на льду на турнире Bosphorus Cup, сообщает «Советский спорт».

Спортсмены одолели соперников, заработав 109,89.

Другая российская пара, выступающая в соревновании, Анастасия Шакун и Даниил Рагимов получила 80,00 баллов и заняла восьмую строчку.

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Турнир проходит в Стамбуле.

Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своей повышенной активности в социальных сетях.