«Ривер Плейт» отказался играть в финале Кубка Либертадорес в Мадриде

<img src="">

Руководство «Ривер Плейт» выступило против проведения ответного матча с «Бока Хуниорс» в рамках финала Кубка Либертадорес в Мадриде, передает ТАСС.

Клуб опубликовал заявление о том, что не намерен участвовать в игре, на официальном сайте команды.

«События, повлекшие за собой отмену матча, произошли за пределами стадиона. «Ривер Плейт» сожалеет о произошедшем, однако данный инцидент ни в коем случае не входит в зону ответственности клуба. Более 66 000 человек терпеливо ждали на протяжении восьми часов в субботу, после чего вернулись на стадион в воскресенье. Теперь этим людям отказывают в возможности воочию посмотреть игру в силу очевидной разницы в затратах и расстояния», — написано в сообщении.

Реклама

В «Ривере» возмущены тем, что нападение фанатов на «Боку» связывают с самим клубом.

«Нам непонятно, почему главный матч аргентинского футбола не может проходить в этой же стране. Аргентинский футбол в целом и Ассоциация футбола Аргентины не могут и не должны позволять горстке агрессивно настроенных людей препятствовать проведению Суперкласико в нашей стране», — гласит заявление.

Перед встречей, назначенной на 24 ноября, фанаты «Ривера» атаковали автобус, в котором находились футболисты и тренерский штаб «Боки». Болельщики бросали в транспорт камни и другие подручные предметы.

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение провести ответную встречу финала Кубка Либертадорес 9 декабря в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал перенос матча из Буэнос-Айреса в Мадрид.