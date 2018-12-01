Хабиб Нурмагомедов пригласил президента «ПСЖ» в Дагестан
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с президентом «Пари Сен-Жермен» Нассером Аль-Хелаифи, сообщает «Советский спорт».
«Большое спасибо брату за приглашение. Это была отличная игра. Я жду тебя в Дагестане», — написал Нурмагомедов в инстаграме.
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Боец также посетил матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:1), который прошел 28 ноября в Париже.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов провел тренировку с дзюдоистами «ПСЖ».