Глава UFC назвал соперников Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о возможных будущих соперниках россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора, передает «Советский спорт».
«Сейчас Конору имеет смысл провести бой с Дастином Порье. Тони Фергюсон встретится с Нурмагомедовым в титульном поединке. А затем победители этих поединков встретятся друг с другом», — цитирует Уайта MMA Mania.
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Глава UFC отметил, что на данный момент главным вопросом является возможное отстранение россиянина.
«Надеюсь, Нурмагомедов не получит больше одного года отстранения», — отметил Уайт.
Ранее двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе рассказал о драке с Макгрегором.