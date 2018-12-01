СМИ: Роналду менял показания в деле с обвинением в изнасиловании Майорги

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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду менял показания в 2009 году в деле с обвинением в изнасиловании американки Кэтрин Майорги, сообщает «Советский спорт».

Как передает Spiegel со ссылкой на документы Football Leaks, в опросниках, который футболист заполнял в сентябре и декабре 2009 года, футболист давал разные ответы.

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В частности, отвечая на вопрос «Она говорила «нет» и «остановись» несколько раз?», в первый раз Роналду ответил, что девушка несколько раз сказала ему «нет» и «остановись». В декабре на этот вопрос португалец ответил отрицательно.

По словам Майорги, Роналду изнасиловал ее в 2009 году в Лас-Вегасе, а после заплатил за молчание. Сам нападающий все обвинения резко отрицает.

Ранее Роналду прокомментировал обвинения в изнасиловании в свой адрес.