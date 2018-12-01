Глава МОК ответил на вопрос о возможном исключении бокса из программы ОИ-2020
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил на вопрос о возможном исключении бокса из программы Олимпийских игр 2020 года в Токио.
«Мы хотим боксерский турнир на Играх в Токио и приложим все усилия для того, чтобы он там прошел», — приводит слова Баха ТАСС.
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МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Играх-2020 из-за расследования в отношении Международной ассоциации бокса (АИБА).
Ранее сообщалось, что МОК временно включил самбо в программу Олимпийских игр.