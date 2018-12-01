«Зенит» отреагировал на возможное возвращение Аршавина
В пресс-службе петербургского «Зенита» высказались о возможном возвращении в клуб полузащитника Андрея Аршавина, передает «РИА Новости».
Некоторое время назад Аршавин, недавно покинувший «Кайрат», заявил о возможности в петербургский клуб.
«В клубе сильно удивлены этому сообщению, данному СМИ нужно еще раз проверить свой источник», — сказали в пресс-службе сине-бело-голубых.
Ранее сообщалось, что Аршавин высоко оценил потенциал сидящего в СИЗО Александра Кокорина.