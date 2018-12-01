«Зенит» отреагировал на возможное возвращение Аршавина

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В пресс-службе петербургского «Зенита» высказались о возможном возвращении в клуб полузащитника Андрея Аршавина, передает «РИА Новости».

Некоторое время назад Аршавин, недавно покинувший «Кайрат», заявил о возможности в петербургский клуб.

«В клубе сильно удивлены этому сообщению, данному СМИ нужно еще раз проверить свой источник», — сказали в пресс-службе сине-бело-голубых.

Ранее сообщалось, что Аршавин высоко оценил потенциал сидящего в СИЗО Александра Кокорина.