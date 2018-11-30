ФИФА расследует информацию о домогательствах к футболисткам сборной Афганистана

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Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование в связи с сообщениям о домогательствах к футболисткам сборной Афганистана со стороны чиновников федерации футбола страны, сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что о правонарушениях сообщила экс-глава департамента женского футбола Халида Попал, покинувшая страну. Она заявила, что жертвы подвергались физическому насилию и изнасилованиям.

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Домогательства совершались в штаб-квартире афганской федерации и на тренировочном сборе команды в Иордании в феврале 2018 года.

Ранее сообщалось, что трансгендер обвинил игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в домогательствах и угрозах.