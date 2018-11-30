Хабиб Нурмагомедов провел тренировку с дзюдоистами «ПСЖ»
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов провел тренировку с дзюдоистами спортивного клуба «Пари Сен-Жермен», сообщает «Советский спорт».
Боец также посетил матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который прошел 28 ноября в Париже.
Ранее сообщалось, что в тот день Нурмагомедов также встретился с итальянским голкипером «ПСЖ» Джанлуиджи Буффоном. Боец выложил совместную фотографию в инстаграм и подписал словом «Легендарный».
Ранее Нурмагомедов объяснил отказ пожать руку Тине Канделаки.
�� Un invité de marque au Dojo hier avec la présence du champion du monde #UFC des poids légers, Khabib Nurmagomedov (@TeamKhabib) ! ��— PSG Judo (@PSG_Judo) 30 ноября 2018 г.
En compagnie de Djamel Bouras et de nos jeunes judokas, Khabib a enfilé le kimono le temps d'un entraînement amical. ��#PSGJudo #Khabib pic.twitter.com/QxMIu86EMw