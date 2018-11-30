Хабиб Нурмагомедов провел тренировку с дзюдоистами «ПСЖ»

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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов провел тренировку с дзюдоистами спортивного клуба «Пари Сен-Жермен», сообщает «Советский спорт».

Боец также посетил матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который прошел 28 ноября в Париже.

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Ранее сообщалось, что в тот день Нурмагомедов также встретился с итальянским голкипером «ПСЖ» Джанлуиджи Буффоном. Боец выложил совместную фотографию в инстаграм и подписал словом «Легендарный».

Ранее Нурмагомедов объяснил отказ пожать руку Тине Канделаки.