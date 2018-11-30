Объявлена дата рассмотрения ходатайства о продлении ареста Кокорину и Мамаеву

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Ходатайство о продлении срока ареста полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину будет рассмотрено Тверским судом Москвы 5 декабря, передает ТАСС.

«Ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Мамаева и Кокорина будет рассмотрено 5 декабря», — сказала представитель суда.

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Утром 8 октября Кокорин и Мамаев стали участниками двух драк, произошедших в центре Москвы. В результате потасовок пострадали водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, а также глава департамента Минпромторга Денис Пак и генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин.

Ранее МВД попросило оставить в СИЗО Мамаева и Кокорина.