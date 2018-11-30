МВД попросило оставить в СИЗО Мамаева и Кокорина
Министерство внутренних дел (МВД) России просит продлить срок ареста нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, передает ТАСС.
Следствие обратилось в суд с просьбой оставить футболистов под стражей в следственном изоляторе.
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«Соответствующие материалы следствия поступили в суд. В ближайшее время будет назначена дата рассмотрения ходатайства», — сказали в Тверском суде.
Напомним, что хавбеку «горожан» и форварду сине-бело-голубых выдвинуты обвинения в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Ранее президиум Мосгорсуда отказался рассматривать жалобы на арест спортсменов.