Фьюри считает Усика «мелковатым» для тяжелой весовой категории

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Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри прокомментировал намерение украинца Александра Усика перейти в его весовую категорию, передает «Советский спорт».

Спортсмен считает, что легко одолеет Усика в этом весе.

«Усик хорош для своих габаритов, но он мелковат для здоровяков-тяжеловесов вроде меня, Деонтея Уайлдера или Энтони Джошуа. Каждый из нас его просто завалит», — приводит слова Фьюри Give Me Sport.

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После победы над британцем Тони Белью менеджер украинского бойца заявил, что Усик готов сменить весовую категорию ради боя с британским тяжеловесом Джошуа. Официального подтверждения слов пока не было.

Ранее глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о планах российского боксера, выступающего в тяжелом весе, Александра Поветкина.