Суд не арестовал ударившего ребенка ногой по голове тренера кудо

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Наро-Фоминский городской суд Московской области отказал следствию в заключении под стражу тренера боевого единоборства кудо, который ударил ребенка во время тренировки, передает агенство «Москва».

Наставника Ивана Кирилко не арестуют.

Родители пострадавшего подопечного выступали против заведения уголовного дела и лишь требовали отставки специалиста.

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Суд решил, что тренер не собирается скрываться от следствия, поэтому может быть освобожден. Однако Кирилко вину не признал.

Ситуация стала известна благодаря видео, которое было опубликовано в интернете. В ролике мальчик решил уйти после поединка с соперником, но мужчина подозвал его к себе и сильно ударил ногой по голове.

Ранее секция наставника в Подмосковье была закрыта.