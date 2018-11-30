Кононов включил в тренерский совет «Спартака» Глушакова и Зобнина

Новый главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов сформировал тренерский совет, сообщает «Спорт-Экспресс».

Наставник включил в него несколько игроков столичного клуба, а именно капитана Дениса Глушакова, защитника Георгия Джикию и хавбека Романа Зобнина.

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Источник утверждает, что тренерский совет сформировали во время перерыва на матчи сборных. Никто из подопечных российского специалиста не выступил против кандидатур одноклубников.

Напомним, что на данный момент Глушаков является объектом критики и травли болельщиков красно-белых.

Ранее бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал итоги матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Рапида».