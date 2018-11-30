РУСАДА сняло обвинения в употреблении допинга с семерых хоккеистов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/63/11755063/RIAN_3249579.HR-pic905-895x505-9547.jpg">

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сняло обвинения в употреблении допинга с семерых игроков клуба Национальной молодежной хоккейной лиги «Россошь» из Воронежской области, сообщает ТАСС.

По информации на официальном сайте юридической группы «Клеверконсалт», такое решение было принято на слушаниях по делу, где было доказано, что мельдоний попал в организм спортсменов через пищевую добавку. Дисциплинарный комитет РУСАДА утверждает, что игроки «Россоши» употребили запрещенное вещество из-за желания навредить им третьего лица. Это стало доказательством невиновности защиты.

Ранее встреча делегации экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) с представителями Министерства спорта России стала продуктивной.