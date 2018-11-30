Ветеран «Спартака» жестко раскритиковал игру команды в матче с «Рапидом»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/335/12077335/RIAN_5715844.HR-pic905-895x505-80007.jpg">

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал итоги матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Рапида», передает Rusfootball.

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу австрийской команды.

«Общие впечатления печальные, конечно. «Спартак» хоть и провел первый тайм на более-менее неплохом уровне, но если брать матч в целом — команда игру провалила! «Спартак» во втором тайме просто встал, в плане физики игроки еле двигались.

Реклама

Почему Кононов, наблюдая за тем, как команда разваливалась в центральной зоне и просто встала, не предпринял никаких действий для изменения ситуации? Он что, ожидал, что игроки сами очнутся? Я в шоке от решений тренера в этом матче! Команда уже доигрывает сезон, что ли?! Или Кононов сам был в шоке от игры команды и поэтому застыл в бездействии?!» — заявил Рейнгольд.

Ранее известный тренер отметил изменившуюся психологию игроков «Спартака».