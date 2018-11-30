«Челси» повторил свой рекорд в еврокубках

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Английский «Челси» повторил свой рекорд в еврокубковых турнирах, сообщает «Советский спорт».

В пяти турах Лиги Европы команда набрала 15 очков их 15 возможных. Такой же рекорд был установлен в Лиге чемпионов-2010/11. Тогда «синие» под руководством Карло Анчелотти дважды победили «Спартак» и «Жилину», а также добыли три очка в матче с «Марселем».

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В нынешнем сезоне в 5-м туре «Челси» обыграл ПАОК со счетом 4:0. В следующем туре английская команда сразится с венгерским «Види».

Ранее тренер «Челси» прокомментировал разгромную победу над ПАОКом.