Россия оторвалась от Португалии в рейтинге УЕФА

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Россия увеличила отрыв от Португалии в рейтинге Союза европейских футбольный ассоциаций, сообщает «Советский спорт».

За прошедшую еврокубковую неделю Россия смогла набрать 1,000 балла. Страну представляли пять клубов. ЦСКА уступил «Виктории» (1:2), «Локомотив» победил «Галатасарай» (2:0), «Спартак» проиграл «Рапиду» (1:2), «Зенит» обыграл «Копенгаген» (1:0), а «Краснодар» переиграл «Акхисар» (2:1).

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Победы «Порту» над «Шальке-04» (3:1) и «Спортинга» над «Карабахом» (6:1) позволили Португалии набрать 0,800 балла.

Россия идет на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА — 49,382 балла. Пятую строчку занимает Франция (54,331), Португалия (40,432) идет седьмой.

Ранее УЕФА открыл дело в отношении ЦСКА по итогам матча с «Викторией».