Гол Ари принес «Краснодару» победу над «Акхисаром» в Лиге Европы
«Краснодар» взял верх над турецким клубом «Акхисар Беледиеспор» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».
Встреча прошла на стадион краснодарского клуба и завершилась волевой победой «быков» со счетом 2:1.
В первом тайме счет в матче открыл хавбек гостей Сержиньо, а во втором отрезке игры победу «Краснодару» принесли голы полузащитника Юрия Газинского и нападающего Ари.
«Краснодар» после пяти сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу группы J Лиги Европы, имея в своем активе 12 очков.
Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Копенгаген» и досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.
Футбол. Лига Европы. Группа J. 5-й тур
«Краснодар» (Краснодар, Россия) — «Акхисар Беледиеспор» (Акхисар, Турция) — 2:1
Голы: 0:1 — Сержиньо, 24; 1:1 — Газинский, 48; 2:1 — Ари, 57