Поветкин не планирует выходить на ринг в 2018 году

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Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о планах российского боксера, выступающего в тяжелом весе, Александра Поветкина, передает «РИА Новости».

Руководитель организации отметил, что на данный момент спортсмен занимается своей физической подготовкой.

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«Ничего принципиально нового сказать не могу. Сейчас Саша занимается своим здоровьем, восстановлением, приведением себя в порядок. Это самое правильное. В этом году, думаю, ничего принципиально нового не случится. И какие-то планы у нас будут появляться уже в 2019 году. Если бы Саша провел еще два-три боя, то было бы прекрасно. Я был бы рад», — подчеркнул Рябинский.

Напомним, что в октябре появилась информация, что Поветкин примет участие в нескольких поединках до того, как завершить карьеру, один из которых может пройти в апреле в Великобритании.

Ранее менеджер чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк перечислил возможных противников украинского спортсмена.