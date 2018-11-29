Спортивный директор РПЛ: мы выполняли все пожелания «Локомотива»

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Спортивный директор Российской премьер-лиги (РПЛ) Виктор Пышкин прокомментировал высказывание главного тренера московского «Локомотива» Юрия Семина о том, что «лига ни разу не пошла на встречу «железнодорожникам», передает «Советский спорт».

Глава чемпионата России подчеркнул, что организация выполнила все пожелания столичного клуба по переносам матчей.

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«На момент составления календаря все предложения клубов, участвовавших в еврокубках, были максимально учтены. «Локомотив» просил РПЛ в честь Дня железнодорожника провести матч второго тура дома, мы пошли навстречу, так же как и с другими письменными обращениями от клуба о датах проведения игр перед Лигой чемпионов. До старта группового раунда Лиги чемпионов у клуба был недельный цикл, то есть один матч в неделю. Из-за участия в Лиге чемпионов, а с 1/16 финала и в Олимп — Кубке России, в котором с нынешнего сезона с 1/4 финала проводятся два матча, график игр заметно уплотнился, и поэтому матчи проходят через два дня на третий и через три на четвертый, в полном соответствии с регламентами соревнований, как и у остальных наших клубов, которые выступают в Лиге чемпионов и Лиге Европы», – цитирует Пышкина пресс-служба лиги.

Также наставник «Локомотива» жаловался на то, что расписание матчей лиги помешало его подопечным выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее самарские «Крылья Советов» обратились в Российский футбольный союз (РФС) разобраться с судебными ошибками в матче 15-го тура РПЛ против московского «Спартака».