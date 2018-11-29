Адвокат Мамаева: никаких причин содержать моего клиента в СИЗО нет
Адвокат полузащитник «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал то, что Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве подготовило ходатайства в суд о продлении ареста его клиента и нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, передает «Росбалт».
Защитник подчеркнул, что обратиться в суд с просьбой избрать меру пресечения, которая не будет связана с лишением свободы.
«Мы будем настаивать на залоге, никаких причин содержать Мамаева в СИЗО просто нет», — отметил Бушманов.
Напомним, что хавбеку «горожан» и форварду сине-бело-голубых выдвинуты обвинения в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Ранее сообщалось, что в Министерстве спорта России намерены разработать кодекс этики для кандидатов в российские сборные.