Адвокат Мамаева: никаких причин содержать моего клиента в СИЗО нет

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Адвокат полузащитник «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал то, что Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве подготовило ходатайства в суд о продлении ареста его клиента и нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, передает «Росбалт».

Защитник подчеркнул, что обратиться в суд с просьбой избрать меру пресечения, которая не будет связана с лишением свободы.

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«Мы будем настаивать на залоге, никаких причин содержать Мамаева в СИЗО просто нет», — отметил Бушманов.

Напомним, что хавбеку «горожан» и форварду сине-бело-голубых выдвинуты обвинения в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее сообщалось, что в Министерстве спорта России намерены разработать кодекс этики для кандидатов в российские сборные.