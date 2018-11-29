Подготовлены ходатайства о продлении ареста Кокорина и Мамаева

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Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве подготовило ходатайства в суд о продлении ареста нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщает «Росбалт».

По словам источника в правоохранительных органах, футболистам хотят продлить срок содержания под стражей до 8 февраля 2019 года. Данное прошение будет подано в Тверской суд 30 ноября или 3 декабря.

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Следователи утверждают, что это вынужденная мера, так как расследование по делу еще не окончено. Например, нет окончательных результатов назначенных экспертиз.

Также одной из причин продления называют то, что форвард сине-бело-голубых и хавбек «горожан» «обладают широкими личными связями в различных органах государственной власти, значительными денежными средствами, находясь на свободе, могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, выехать за пределы РФ, продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление по уголовному делу на свидетелей и потерпевших, воспрепятствовать выполнению следственных и процессуальных действий с их участием, активному сбору доказательств».

На данный момент спортсмены находятся в СИЗО «Бутырка».

Ранее бывший полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин считает Кокорина одним из самых перспективных отечественных игроков.