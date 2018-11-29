Аршавин высоко оценил потенциал сидящего в СИЗО Кокорина

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Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин назвал самых перспективных отечественных игроков, передает «СЭ».

На первое место экс-хавбек лондонского «Арсенала» поставил полузащитника «Монако» Александра Головина, а вторым, по его мнению, является форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин.

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«Думаю, самый сильный по потенциалу сейчас – Александр Головин. Второй, к сожалению, сидит в СИЗО. Остальные, наверное, ниже уровнем», — сказал Аршавин.

Кокорин в данный момент находится под стражей в СИЗО из-за обвинений в хулиганстве и нанесении побоев.

Ранее сообщалось, что Аршавин выступил против бразильцев в сборной России.