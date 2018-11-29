Капитан «Реала» не будет наказан из-за обвинений в допинге
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не будет начинать расследование в отношении защитники мадридского «Реала» Серхио Рамоса из-за информации о нарушении им антидопинговых правил, сообщает «Советский спорт».
Интернет-портал Football Leaks некоторые время назад опубликовал данные, согласно которым капитан «сливочных» провалил допинг-тексты после финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» и матча с «Малагой» в чемпионате Испании.
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Испанское антидопинговое агентство (AEPSAD) провело собственное расследование по этому поводу и не стало применять к футболисту каких-либо санкций, приняв доводы «королевского клуба» о том, что произошедшее было вызвано халатностью врачей.
Ранее сообщалось, что Рамос отреагировал на информацию об употреблении допинга.